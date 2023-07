Começa nesta sexta-feira (07) a tradicional Festa Julina da Apae de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Festa Junina da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Poços de Caldas é um evento anualmente aguardado por toda a comunidade. Realizada com muito entusiasmo e dedicação, a festa celebra a tradição junina, promove a inclusão social e arrecada fundos para apoiar os projetos e atividades da instituição.

A APAE de Poços de Caldas, desempenha um papel fundamental na vida de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, oferecendo suporte educacional, terapêutico e social. A Festa Junina se tornou um momento de união, alegria e integração entre os alunos, suas famílias e toda a comunidade local.

O evento será realizado na Praça Paulo Afonso Junqueira, do dia 07 ao dia 09 de julho. Haverá uma grande variedade de comidas típicas, como pipoca, canjica, quentão, paçoca, pé-de-moleque, entre outras delícias que são preparadas com carinho por voluntários e colaboradores da APAE.

Além da gastronomia típica, a festa oferece diversas atrações para entreter os participantes. Há apresentações de danças tradicionais juninas, com os alunos da APAE exibindo todo o seu talento e animação no palco. As quadrilhas, ensaiadas com entusiasmo, encantam a todos com suas coreografias sincronizadas e trajes coloridos.

A Festa Junina da APAE de Poços de Caldas também conta com jogos e brincadeiras divertidas, como pescaria e brinquedos infláveis. Essas atividades proporcionam momentos de descontração e interação entre os participantes, reforçando os laços de amizade e promovendo a inclusão de forma lúdica e prazerosa.

A Festa Junina da APAE de Poços de Caldas é um momento de celebração, solidariedade e alegria, onde todos se unem para apoiar uma causa tão nobre. Além de proporcionar diversão e entretenimento, o evento conscientiza a comunidade sobre a importância da inclusão e do respeito às diferenças.

Com a participação ativa de voluntários, doadores e parceiros, a APAE de Poços de Caldas continua seu importante trabalho ao longo do ano, transformando vidas e promovendo o bem-estar das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. A Festa Junina é um reflexo desse compromisso, tornando-se uma tradição amorosa que reforça os laços comunitários e o apoio a essa causa tão significativa.

📅 Programação da Festa Junina da APAE de Poços de Caldas 🎉

07/07 (sexta-feira)

🕢 19:30 – Família Lopes

🕘 21:00 – Daquele Jeito

08/07 (sábado)

🕢 19:30 – Jéssica Mendes

🕘 21:00 – Samba Di Vinil

09/07 (domingo)

🕝 14:30 – Henrick Teixeira

🕑 16:00 – Banda Imortal

🕕 18:00 – Nega Olívia

🕘 21:00 – Lucas Drake

📍 Local: Praça Paulo Afonso Junqueira

💃🕺 Entrada gratuita