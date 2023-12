Veículo furtado é recuperado e menor é apreendido por tráfico de drogas em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas recuperou um veículo furtado e apreendeu um menor de 17 anos por envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência aconteceu ontem, 25, por volta das 19h20min, na Rua Pedro Vicente Lúcio, no bairro Jardim Amarylis.

A ação teve início após o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) emitir um alerta sobre uma motocicleta evadindo das viaturas da 162ª Companhia Independente de Polícia Militar e da aeronave Pegasus. O efetivo do Tático Móvel entrou em ação, iniciando um rastreamento que culminou na localização do suspeito em alta velocidade na Rua Pedro Vicenti Lúcio.

Ao perceber a aproximação da equipe do Tático Móvel, o indivíduo abandonou a motocicleta e empreendeu fuga a pé, adentrando uma área de mata nas proximidades. A prisão foi efetuada no meio da mata, onde o adolescente foi encontrado na posse de um celular, dinheiro e algumas pedras de substância semelhante a crack. Os materiais foram apreendidos e registrados.

Durante a abordagem, o menor admitiu ter adquirido a motocicleta por R$ 600,00 aproximadamente cinco dias antes e confessou estar envolvido na venda de drogas. Alegou ter fugido com o veículo ao avistar as viaturas, alegando desconhecer que o mesmo era produto de furto.

A motocicleta em questão foi identificada como furtada no dia 09/12/2023 na cidade de Campestre. Diante dos fatos, o menor foi apreendido, conduzido ao Hospital Margarita Morales para avaliação médica e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

ALCO – 29º BPM

