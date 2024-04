Primeiras turmas de medicina formadas na PUC Minas homenageiam cooperados da Unimed Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As primeiras turmas de medicina da PUC Minas – Campus Poços de Caldas celebraram sua formatura recentemente, honrando médicos cooperados da Unimed Poços de Caldas. Em um momento marcante, as turmas foram batizadas com os nomes das renomadas cooperadas da Unimed: Francisca Raimunda de Souza Barreiro, nefrologista, e Angela Borges de Carvalho Campos, ginecologista obstetra.

O paraninfo da turma foi Antonio Angelo Rocha, que coordena o curso de medicina e atua como cooperado da Unimed Poços nas especialidades de gastroenterologia e coloproctologia. Além disso, os formandos elegeram a professora Aline Bonora de Oliveira, cooperada da Unimed Poços na área de clínica médica, como uma das homenageadas, demonstrando o apreço e reconhecimento pelos profissionais que contribuíram para a sua formação.

Paulo Januzzi, diretor de Relacionamento com Cooperado da Unimed Poços, parabeniza os cooperados homenageados, destacando a importância de seu trabalho e dedicação para a comunidade e o orgulho que representam para a cooperativa. “O reconhecimento recebido por eles é reflexo do comprometimento e excelência que dedicam à medicina e à comunidade todos os dias. É uma honra para a Unimed Poços de Caldas contar com profissionais tão dedicados em nosso quadro. Desejamos aos formandos da PUC Minas muito sucesso em suas jornadas profissionais e que sigam os exemplos inspiradores de nossos cooperados homenageados” afirma Januzzi.

A Unimed Poços de Caldas se congratula com os profissionais homenageados e deseja sucesso aos novos médicos formados pela PUC Minas.