Primeiro LIRAa de 2025 começa na próxima segunda-feira e cerca de 3 mil imóveis serão visitados

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Vigilância Ambiental, realizará a partir de segunda-feira, dia (13) , o primeiro LIRAa ( Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti). O objetivo é conhecer o índice de infestação pelo mosquito nesta época do ano. A pesquisa será realizada por setenta agentes que vão visitar os imóveis selecionados.

De acordo com Jorge Lago, engenheiro ambiental , a partir da pesquisa será possível entender a real infestação do mosquito.

“Importante entender qual a situação do município e mapear áreas de maior risco, para que se consiga direcionar melhor as atividades de trabalho de controle ao longo do ano”, finaliza Jorge.

Procedimento de trabalho no LIRAa

O agente de endemias percorre uma parcela dos imóveis da cidade, com amostragem previamente definida, para saber onde ocorrem os focos do mosquito e realizar coleta das larvas. O material então é encaminhado ao laboratório entomológico da secretaria de Saúde.

No laboratório, as amostras são analisadas e identificadas de acordo com a espécie de relevância em saúde pública (Aedes aegypti ou Aedes albopictus). A pesquisa é realizada seguindo toda uma metodologia predeterminada pelo Ministério da Saúde e ocorre 4 vezes ao ano de forma sazonal. A pesquisa serve para detectar a região com maior infestação na cidade. O resultado final obtido é enviado à Superintendência Regional de Saúde em Pouso Alegre e posteriormente encaminhado ao nível central.

No resultado, o principal índice observado para considerar a infestação do município é o Índice de Infestação Predial (IIP). Neste índice calcula-se a quantidade de imóveis onde foram encontradas larvas do mosquito Aedes aegypti dividida pelo número de imóveis pesquisados multiplicado por 100. O resultado obtido é expresso em porcentagem.

NÍVEIS DE INFESTAÇÃO:

A situação do município pode se enquadrar em 3 níveis de infestação diferentes, sendo:

Baixo risco: 0 a 0,9

Médio risco: 1 a 3,9

Alto risco: valores maiores que 3,9

Dados de Poços de Caldas apontados pelo LIRAa de Outubro de 2024:

IIP: 1,1

Situação: Médio risco

Regiões de maior ocorrência de focos do mosquito: Leste e sul

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI:

– Sempre realizar a inspeção em caixa d’água e calhas de seu imóvel a fim de evitar que se tornem criadouros;

– Guardar pneus em locais cobertos;

– Realizar o tratamento e a devida manutenção de piscinas;

– Esticar as lonas de modo que não acumulem água ou armazená-las em local coberto;

– Remover pratos de planta ou preenchê-los até a borda com areia;

– Manter coberto todo material reciclável presente no imóvel;

– Guardar garrafas de boca para baixo;

– Realizar a limpeza da bandeja do motor atrás de geladeiras e colocar uma colher de água sanitária;

– Realizar a limpeza com bucha de vasilhas de água dos pets regularmente;

– Verificar se não há outros materiais que acumulam água no imóvel.