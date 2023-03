Professor de escola pública é reconhecido na edição 2022 do Educador de Valor

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De aluno a diretor: uma história de sucesso construída em escola pública. A história do Educador de Valor Roberto Henrique Ramiro é um exemplo de como a escola pública, mesmo com todas as suas dificuldades, pode mudar a vida de uma pessoa e ajudá-la a realizar seus sonhos.

Em outubro do ano passado, o professor Roberto Henrique Ramiro, da Escola Municipal Wilson Hedy Molinari, de Poços de Caldas (MG), foi um dos três profissionais da educação da região reconhecidos na edição 2022 do Educador de Valor.

Na Campanha, promovida pelo Instituto Alcoa, com o objetivo de valorizar os profissionais da Educação dos territórios onde a Alcoa atua no Brasil, a escolha de Roberto tem muito significado. Ele é um exemplo de como a escola pública, mesmo com todas as suas dificuldades, pode mudar a vida de uma pessoa e ajudá-la a realizar seus sonhos.

Poços-caldense, de 29 anos, Roberto é o filho caçula de uma família de baixa renda, o pai era caminhoneiro e motorista e a mãe diarista. Como os pais nunca tiveram a oportunidade de continuar os estudos, incentivaram os filhos a dar valor à educação. Roberto levou muito a sério os estudos e, desde a pré-escola sempre foi um bom aluno. “Dava trabalho quando não ia à escola”, lembra Roberto.

Ele cursou a pré-escola em Creche Municipal, os dois primeiros anos do Ensino Fundamental na Escola Municipal João Pinheiro e do terceiro ao nono ano, na Escola Municipal Wilson Hedy Molinari. Foi nessa escola que Roberto viu despertar sua vocação para a Educação. Aos oito anos já confidenciava para a grande amiga Monica, auxiliar de Serviços Gerais da instituição, que um dia se tornaria professor e, mais ainda, diretor da Hedy Molinari. Um sonho que começou a ser concretizado em 2014, quando passou no concurso para professor do município, e concretizado no final do ano passado, quando ganhou a eleição para diretor, para a gestão 2023- 2026. Hoje, a confidente do garoto de oito anos faz parte de sua equipe.

“As minhas conquistas são fruto de muito trabalho, estudo e dedicação, somado ao incentivo dos meus pais e dos professores, que foram fundamentais durante toda a minha caminhada escolar”, conta o “tio” Beto, como os alunos o chamam. Depois de concluir o Ensino Fundamental, Roberto cursou o Ensino Médio, com formação em Magistério, em uma escola particular, por meio de bolsa, e depois as Faculdades de Ciências Biológicas e Pedagogia, na Unifeob (Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos) e na UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais),

respectivamente. Hoje, ele também é professor de Biologia em uma escola particular da cidade.

Roberto conta que o fato de ter estudado em escola pública, onde se vive muitas realidades diferentes, o ajudou a se tornar uma pessoa melhor e um profissional dedicado. “Entendi que só pela empatia e emoção conseguimos atingir as pessoas, a ajudar a mudar a visão e a realidade de nossos alunos. E é isso que tenho feito”, destacou.

Para Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas, a história de Roberto mostra a assertividade do Instituto Alcoa em definir a Educação Fundamental como um dos seus pilares de atuação. “A educação é um fator central para o desenvolvimento do país e investir nessa área é ajudar formar muitos ‘Robertos’, que temos a certeza ajudarão a construir cidadãos que construirão um futuro melhor para as próximas gerações”.

Educadores de Valor serão destaques no projeto Brasil 2050

Roberto Ramiro e Quézia Pires Domingos Oliva, diretora da Escola Municipal João Pinheiro, também reconhecida como Educadora de Valor 2022, terão suas histórias contadas no episódio sobre Educação do Projeto Brasil 2050. As gravações com eles foram realizadas no final de fevereiro, pela equipe da Miração Filmes.

O Brasil 2050 é uma série que percorre todo o território brasileiro apresentando ações sustentáveis bem-sucedidas e as comunidades em que se inserem, traçando uma mapa dessas ações no Brasil. O programa dá visibilidade nacional para ações sustentáveis reconhecidas pela sociedade na qual atuam, mostrando que podem ser tomadas como modelos para serem adaptadas e/ou replicadas por outras ONGs, empresas ou pelo espectador comum. A série tem parceria e curadoria do CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável), organização líder em esforços no setor empresarial para implementação do desenvolvimento sustentável, reunindo os maiores grupos empresariais do Brasil.

