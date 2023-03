Receita Federal destina mais de R$340 mil em mercadorias para entidades beneficentes do Sul de MG

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Receita Federal destinará mais de R$340 mil em mercadorias apreendidas para 7 entidades beneficentes do Sul de Minas, na quinta-feira, 30 de março. Os itens destinados são equipamentos eletrônicos como roteadores, rastreadores e bloqueadores veiculares, celulares, relógios smartwatch, caixas de som, gps, balança digital, lâmpadas, artigos para pesca, fones de ouvido e acessórios para celular e de informática. Os produtos estão avaliados em R$343.788,48 e serão entregues para as seguintes entidades beneficentes:

APAE de Conceição dos Ouros

APAE de Carmo do Rio Claro

Irmandade de Misericórdia de Guaxupé

Pastoral da Saúde São Camilo de Lellis de Juruaia

NUCAP Nucleo de Capacitação para a Paz Varginha

Associação Caxambuense Pro Saude ACAPS

Associação Regional de Assistência ao Paciente Oncológico Poços de Caldas

O objetivo das destinações é que as mercadorias sejam utilizadas para atender o interesse público e social. Elas foram apreendidas nas operações contínuas de combate à importação irregular que são realizadas pela Receita Federal em parceria com as forças policiais nas estradas e em estabelecimentos comerciais no Sul de Minas.

“Sempre que possível estamos destinando mercadorias para as entidades beneficentes, contribuindo para que tenhamos um retorno de nosso trabalho para a sociedade carente e, também fazendo uma destinação de utilidade pública. Vale ressaltar que são mercadorias objeto de operações de contrabando e descaminho realizadas pela Receita Federal.” explica o Delegado da Receita Federal de Varginha auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa.

“Com este tipo de iniciativa, nossa missão institucional vai além do combate ao contrabando, ao descaminho, a concorrência desleal e a sonegação de impostos. Fechar este ciclo é muito importante para a Receita Federal. Poder oferecer o resultado do nosso trabalho em benefício de instituições que promovem ações sociais tão relevantes. Demonstrar, de forma prática, que trabalhamos em favor da sociedade” – complementa o chefe da agência de Poços de Caldas analista tributário Vitor de Castro Braga.

A entrega das destinações será no Depósito de Mercadorias Apreendidas (DMA) de Poços de Caldas. Estarão presentes o delegado da Receita Federal no Sul de Minas auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa, o chefe da agência de Poços de Caldas analista tributário Vitor Castro Braga e o responsável pelo DMA, analista tributário Edir Simões Junior, além dos representantes das entidades.

Data: 30/03/2023

Horário: 10 h

Local: Depósito de Mercadorias Apreendidas da Receita Federal em Poços de Caldas.

Saiba como solicitar a destinação de mercadorias em: Doações de mercadorias apreendidas ou abandonadas — Receita Federal (www.gov.br)

Doações de mercadorias apreendidas ou abandonadas

Solicite a doação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal ou abandonadas.

www.gov.br

Fonte: Assessoria de Comunicação – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha

Beatriz Aquino