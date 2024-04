Rede Municipal de Ensino terá concurso de redação com o tema “violência contra a mulher”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir deste ano, os alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas vão participar de concurso de redação com o tema “Violência doméstica e familiar contra as mulheres”, a ser realizado anualmente no mês de agosto, durante as ações do Agosto Lilás.

Criado pela Lei Federal n. 14.448, de 9 de setembro de 2022, o Agosto Lilás é uma campanha nacional que busca conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e combate à violência contra a mulher, além da promoção de um ambiente seguro e igualitário para todas as mulheres, assim como a importância de denunciar casos de violência e apoiar mulheres que enfrentam situações de abuso.

O concurso de redação poderá ser desenvolvido em parceria com outros órgãos e instituições públicas e privadas, no intuito de desenvolver o tema e auxiliar na organização da iniciativa. O município premiará os melhores trabalhos, que serão publicados no site oficial da Prefeitura.

Já as instituições ou empresas que promovam a premiação prevista no concurso terão o direito de divulgar sua colaboração para o evento. A iniciativa está prevista na Lei nº 9.846, sancionada pelo prefeito Sérgio Azevedo na última quarta-feira (27) e publicada na Edição Suplementar do Diário Oficial do Município nº 1420.