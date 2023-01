Represa do Cipó alcança 100% de sua capacidade

Alice Dionisio

Devido as fortes chuvas que estão ocorrendo nos últimos 60 dias, a Represa Lindolpho Pio da Silva Dias, conhecida como represa do Cipó, alcançou 100% da capacidade.

Nos últimos anos o reservatório completava o enchimento entre os meses de maio e junho, permanecendo cheio nos meses de julho e agosto e iniciando o esvaziamento no restante do ano, a única exceção foi o ano de 2021 que o reservatório não atingiu 100% do volume devido à estiagem.

Ao começar o ano com o reservatório em seu volume máximo, reduz a possibilidade de termos falta de água para geração de energia elétrica em 2023, além de apresentar um dos pontos mais belos da cidade.

Criada em 1999, a represa tem a finalidade de regularizar a vazão do Rio das Antas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.