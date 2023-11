Roubo consumado é registrado em residência rural no município de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta quinta-feira, 16, por volta das 02h36min, a Polícia Militar de Caldas foi acionada para responder a um chamado de roubo no sítio Amendoim, localizado no Bairro Amendoim, zona rural do município.

Ao chegar no local, os policiais entraram em contato com a vítima, um homem de 66 anos, que relatou ter sido vítima de um roubo consumado. Três indivíduos do sexo masculino, todos encapuzados, invadiram sua residência pela janela. A vítima, mesmo com baixa visão, descreveu ter sido agredida pelos criminosos, que, mediante ameaças, obrigaram-no a entregar a quantia de R$ 5.000,00 em dinheiro.

O relato da vítima alega ainda que um dos assaltantes estivesse armado. Após a execução do ato criminoso, os autores abandonaram a propriedade, tomando rumo desconhecido.

Diversas diligências policiais ocorrem até o momento na área, para fins de localização e prisão dos criminosos.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM