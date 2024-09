Rovilson Ribeiro é reeleito para o quarto mandato como presidente da Caldense

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta terça-feira (17/09), das 9h às 11h da manhã, foi realizada na sede social do clube, a eleição para definir a Diretoria Executiva da Caldense referente ao biênio 2025-2026. A votação teve chapa única e a Chapa 13 de Maio foi eleita com 128 votos, dos 133 associados que marcaram presença para votar. Houve ainda 1 voto em branco e 4 nulos.

Com o resultado, o atual presidente da Caldense, Rovilson Ribeiro, foi reeleito para o quarto mandato consecutivo, com 96,24% dos votos. Luís Fernando Soares e Luiz Carlos Pioli seguem como vice-presidentes. Veja a composição da chapa reeleita, integrada por exatamente os mesmos membros da atual diretoria do clube.

Diretoria Executiva

Presidente efetivo: Rovilson Jesus Ribeiro

1º vice-presidente: Luís Fernando Soares

2º vice-presidente: Luiz Carlos Pioli

Conselho Fiscal (titulares)

Alexandre Sampaio

Sebastião Carlos Rabelo

José Cássio Brasileiro do Carmo

Conselho Fiscal (suplentes)

Flávio Togni Lima e Silva

Antônio Luiz Mosca

Ivan Leite Ferreira

“Estou muito orgulhoso e feliz por tudo que tem acontecido com a nossa Caldense e conseguimos mais um mandato, que será dos anos de 2025 e 2026. Espero que a gente consiga, com a ajuda de todos os nossos apoiadores, conselho, diretoria, funcionários e colaboradores, realizar ações positivas para o nosso clube, no âmbito social e no âmbito dos esportes. Trabalhando muito. E a gente tem que trabalhar de forma unida, sempre com o apoio, sozinho ninguém faz nada. Se a Caldense chegou onde está hoje, se deve muito à união de todos e o trabalho de todos”, disse Rovilson em seu primeiro pronunciamento logo após a divulgação do resultado da eleição.

Para o futuro, o presidente reeleito revelou seus principais sonhos e objetivos para colocar em prática junto à Caldense. “Junto com meus dois vices, a gente pensa muito em fazer um salão de festas, um salão de eventos, pois hoje não temos um salão adequado, sempre estamos tendo que fazer algumas adaptações. Os eventos tem sido bem feitos, estão indo bem, mas a gente pretende, se não conseguir concluir, pelo menos dar um início à essa realização. E outra coisa importante é que a gente vai lutar no ano de 2025, que é o ano do centenário, para conseguir voltar a Caldense para o Módulo I do Campeonato Mineiro, com muito esforço e trabalho”, disse Rovilson.

A diretoria reeleita estará a à frente do clube em uma data histórica, pois durante o mandato a Veterana irá comemorar 100 anos de fundação. “Bastante orgulho e felicidade que a gente pôde novamente colocar nosso nome em benefício da Caldense, para continuarmos junto à administração do clube em poder continuar prestando esse serviço. Agradeço ao apoio do conselho, tanto deliberativo, quanto fiscal, aos colaboradores e todos os sócios, que nos apoiam e mostram que a gente está no caminho correto. Que a gente possa fornecer tudo o que se espera de um clube”, falou o 1º vice, Luís Fernando Soares.

Para a diretoria reeleita, o fato de outras chapas não terem sido montadas para disputar a eleição, é um indicativo que a atual administração está sendo bem feita. “É com muita satisfação que a gente vê esse resultado e sempre trabalhando em prol do clube, proporcionando o melhor para todos. Temos muitos planos de crescimento para o clube e vamos trabalhar para colocar em prática”, disse o 2º vice, Luiz Carlos Pioli.

A solenidade de posse da Diretoria Executiva para o biênio 2025-2026 está prevista para o início da janeiro.