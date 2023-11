SAJ Itinerante: Serviço de Assistência Judiciária da PUC Minas realiza atendimentos gratuitos no Centro Educacional João Monteiro neste sábado (25)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo sábado, dia 25 de novembro, a Prefeitura de Poços de Caldas, em parceria com a Secretaria de Promoção Social e o Serviço de Assistência Judiciária (SAJ) do curso de Direito da PUC Minas, promoverá mais uma edição do projeto SAJ Itinerante. O evento busca fornecer atendimento gratuito à população, oferecendo orientação jurídica e esclarecimento de dúvidas, além da oportunidade de atualização do Cadastro Único e demais serviços da secretaria de Promoção Social. Os serviços vão acontecer no Centro Educacional João Monteiro, situado na Avenida Alcoa, 540 – Jardim Paraíso.

O SAJ Itinerante visa levar conhecimento sobre direitos e deveres aos moradores da cidade, incentivando o exercício consciente da cidadania. Vanessa Gavião, Procuradora Geral do Município, destaca o sucesso dos últimos atendimentos e reitera o compromisso de fornecer informações e entendimento sobre assuntos jurídicos à população.

Além dos serviços jurídicos, esta edição contará com atividades especiais para as crianças, incluindo brinquedos infláveis ​​e distribuição de algodão-doce, proporcionando um ambiente acolhedor e familiar.

O SAJ da PUC Minas, presente em Poços de Caldas desde agosto de 1999, tem como missão prestar assistência jurídica a indivíduos que não possuam recursos financeiros para custear honorários advocatícios. Sob a supervisão de professores de Direito, os alunos a partir do 7º período atuam em demandas cíveis, familiares, sucessórias e criminais, oferecendo atendimento gratuito e de qualidade à comunidade.

O processo de atendimento inicia-se com uma triagem, onde são avaliadas as condições financeiras dos particulares. Os clientes selecionados agendam um atendimento jurídico, conduzido por um grupo de cinco estudantes de Direito, sob a orientação de um professor. Nos casos que demandam ação judicial, a equipe de alunos e professores acompanha todo o processo, garantindo suporte contínuo ao longo da ação judicial.

Não perca a oportunidade de esclarecer suas dúvidas jurídicas e receber assistência gratuita. Participe do SAJ Itinerante e fortaleça sua compreensão sobre seus direitos e deveres na sociedade. A comunidade de Poços de Caldas é convidada a comparecer ao Centro Educacional João Monteiro neste sábado, a partir das 9h00 até 12h00.

SERVIÇO

Dia:25/11

Hora: 9 às 12h00

Local: Centro Educacional João Monteiro

R. Av. Alcoa, 540 – Jardim Paraíso