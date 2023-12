SAMU comemora 17º aniversário com mais de 800 mil chamadas

Nesta quinta-feira (07), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU completa 17 anos de trabalhos em Poços.

Durante este período, foram 822.386 ligações recebidas, 322.969 orientações médicas fornecidas por telefone e 157.084 envios de viatura.

Outro número que chama atenção infelizmente são a quantidade de trotes recebidos pelo serviço, foram 181.482 trotes recebidos.

As equipes atuam diariamente no município e região com o objetivo de chegar precocemente à vítima após alguma situação de urgência ou emergência. ,

O secretário de Saúde, Thiago Mariano parabenizou o SAMU pelo aniversário. “O serviço realizado pelo SAMU é de excelência, muitas vezes deixam sua família em casa para salvar vidas. Todos os servidores merecem esse reconhecimento pelo trabalho prestado para nossa cidade e para a região.”

Em outubro, aconteceu a entrega da reforma da sede, onde foram realizadas pintura externa, pintura do portão de entrada, pintura interna das paredes, aplicação de piso epóxi, revisão da parte elétrica, troca de tomadas, espelhos e lâmpadas, reparo no telhado, instalação de janela na central de atendimento e impermeabilização da caixa d’água. Além das obras, foram trocados diversos mobiliários, como camas, sofás, mesas e cadeiras para a cozinha, escrivaninhas, armário e TVs, para melhor acomodação dos servidores.

