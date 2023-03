“Saúde Fila Zero”: Prefeitura lança programa para zerar filas de consultas, exames e cirurgias

Alice Dionisio

Nesta quarta-feira (15), a Prefeitura lançou o programa “Saúde Fila Zero”, o maior programa de saúde já realizado para zerar filas de espera de consultas, exames e cirurgias no município que foram represadas durante a pandemia da COVID-19.

Muito já vem sendo feito pela saúde de Poços, mas para que essa demanda fosse zerada, foi necessário um esforço maior. O projeto utilizará toda a estrutura local de estabelecimentos de saúde, médicos, enfermeiros e demais profissionais.

Com o Saúde Fila Zero todos os procedimentos represados até dezembro de 2022 serão realizados durante o ano de 2023, colocando em dia uma fila que em alguns casos passa de 5 anos. São mais de 50 mil procedimentos, entre consultas, exames e cirurgias.

