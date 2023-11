Secretaria de Cultura lança edital para programação natalina 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Cultura lançou, nesta quinta-feira (9), o Edital 13/2023, que visa à inscrição de propostas destinadas à composição da programação de Natal da cidade.

As inscrições devem ser feitas no período de 9 de novembro até 18h do dia 16/11. As propostas deverão ser inscritas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/8qNLT3bHqKp1bG8D6, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas www.pocosdecaldas.mg.gov.br no espaço denominado Editais da Cultura.

A programação de Natal será realizada no município de Poços de Caldas durante o mês de dezembro de 2023, pautada nas diretrizes do Sistema Municipal de Cultura e do Plano Municipal de Cultura, que têm por objetivo proporcionar a efetivação das políticas públicas para a cultura local, com enfoque na valorização dos artistas locais, no fortalecimento dos territórios culturais, na prestação de serviços culturais e na formação de público.

Pessoas físicas ou jurídicas, residentes em Poços de Caldas, com atuação na área artístico-cultural podem realizar a inscrição de uma proposta das seguintes linguagens artísticas: teatro, dança, circo, artes plásticas, artes visuais, fotografia e música.

“Para este edital, as propostas devem levar em conta especialmente a temática natalina, de forma a valorizar e destacar o potencial artístico dos nossos fazedores de cultura e em harmonia com o Natal Poços de Luz”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Cultura, pelo telefone/Whatsapp (35) 3697-2335, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira ou pelo e-mail: secultpocos@gmail.com.

O Edital 13/2023 – Secult foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (9) e está disponível no site da Prefeitura, no link: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/noticias/indisponibilidade-de-sistema-acesse-aqui-o-diario-oficial/.