Secretaria de Esportes inicia seleção de projetos com patrocínio

Alice Dionisio

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer abriu o período de seleção de propostas para a obtenção de patrocínio para o ano de 2023. O prazo de inscrição vai até 6 de abril.

O patrocínio é uma parceria na qual o patrocinador adere à execução de um projeto visando associar sua imagem a ele e obter contrapartidas. São objetivos do patrocínio gerar identificação e reconhecimento do patrocinador por meio da iniciativa patrocinada; ampliar relacionamento com públicos de interesse.

Podem ser inscritos projetos esportivos que sejam originários e que atendam ao município de Poços de Caldas e que sejam realizados entre os meses de maio e dezembro. Poderão participar da seleção, pessoas físicas e pessoas jurídicas residentes e domiciliadas em Poços de Caldas, sendo necessária a comprovação da atuação na área esportiva.

As ações ou atividades a serem patrocinadas devem se enquadrar nos itens mencionados no edital, que incluem campeonatos, atendimento de crianças, jovens, adultos e idosos, com atividades

relacionadas à prática esportiva, atividade física, lazer ou com o esporte em geral, produção de pesquisa, projetos esportivos/educacionais, entre outros.

O valor global estimado relativo ao procedimento de seleção pública poderá ser de R$ 1,5 milhão. O edital completo está disponível no link https://bit.ly/3yJHJxD (página 21). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2081.