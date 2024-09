Secretaria de Saúde e Educação lançam mutirão de otomodelação para crianças e adolescentes da rede municipal de ensino

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta segunda-feira, 09, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, realizou o lançamento do Mutirão de Otomodelação, voltado para crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. O evento aconteceu na sede da FUNGOTAC e contou com a participação de pais e responsáveis.

As inscrições e triagens para o mutirão foram realizadas pelas escolas municipais, selecionando 116 crianças e adolescentes, com idades entre 7 e 18 anos, para participar dos procedimentos. Durante o lançamento, os pais tiveram a oportunidade de assistir a uma palestra sobre autoestima, reforçando a importância do bem-estar emocional e da confiança dos jovens, além de esclarecer todas as dúvidas sobre as etapas e os cuidados necessários.

Antes de realizarem o procedimento, as crianças passarão por uma avaliação psicológica. Após essa avaliação, caso ainda desejem prosseguir, elas serão encaminhadas para o agendamento do procedimento, que está previsto para ser iniciado em outubro.

O mutirão de otomodelação tem como principal objetivo melhorar a autoestima das crianças e adolescentes da rede municipal de ensino, oferecendo um cuidado estético que pode contribuir para a confiança e o bem-estar emocional dos participantes.