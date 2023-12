Senac em Poços de Caldas está com inscrições abertas em 22 cursos gratuitos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Atividades têm início a partir de janeiro de 2024

O Senac em Poços de Caldas está com inscrições abertas para 634 vagas em cursos técnicos e cursos de formação inicial e continuada, que fazem parte do programa Senac+ e Programa Senac de Gratuidade (PSG). Com início previsto para janeiro e fevereiro de 2024, são oferecidas 22 turmas nas áreas de Beleza, Comércio, Games, Gastronomia, Gestão, Hospedagem, Moda, Saúde, Segurança e Tecnologia da Informação. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas on-line pelo site do Senac.

De acordo com Lina Landi, Diretora do Senac em Poços de Caldas, “o Senac tem cursos para quem quer entrar no mercado de trabalho, para quem quer se aperfeiçoar e conquistar melhores cargos e para quem quer mudar de área. Os cursos do Senac são reconhecidos pelo mercado de trabalho e a programação é muito diversificada. Com isso buscamos atender o mercado de trabalho de Poços de Caldas e região nas mais diversas vocações. A procura está bem grande e as matrículas são por ordem de chegada, por isso as pessoas precisam se antecipar”.

Confira os cursos oferecidos e a data de início das aulas:

Cabeleireiro Intensivo – Início em 08/01

Montagem e Manutenção de Computadores – 22/01

Assistente de Recursos Humanos – Início em 22/01

Assistente Administrativo – Início em 22/01

Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos – Início em 22/01

Gestão de Pessoas em Serviços de Alimentos e Bebidas – Início em 22/01

Boas Práticas na Manipulação de Alimentos – Início em 22/01

Básico de Costura e Acabamento – Início em 29/01

Qualidade no Atendimento ao Cliente – Início em 29/01

Técnico em Massoterapia – Início em 01/02

Técnico em Administração – Início em 05/02

Técnico em Enfermagem – Início em 05/02

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – Início em 05/02

Enfermagem em Urgência e Emergência – Início em 05/02

Técnico em Segurança do Trabalho – Início em 05/02

Técnico em Informática – Início em 05/02

Enfermagem em Oncologia – Início em 05/02

Técnico em Logística – Início em 05/02

Informática Básica: Sistemas Operacionais e MS Office – Início em 19/02

Inovação de Formatos e Canais de Venda – Início em 19/02

Recepcionista em Meios de Hospedagem – Início em 19/02

Administração Financeira no Comércio – Início em 26/02

Para outras informações sobre os cursos e inscrições, acesse o site do Senac ou entre em contato com a Central de Relacionamento da unidade, localizada na Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados, ou pelo Telefone (35) 2101-3150 ou WhatsApp 31 3057-8600 (estadual).

Educação gratuita

Lançado em 2023, o Senac+ é um programa de microcertificações gratuitas do Senac em Minas que prepara as pessoas para trabalhar no setor do comércio de bens, serviços e turismo. São cursos rápidos e práticos, com o objetivo de atender às necessidades dos negócios e oferecer capacitação profissional acessível e de qualidade para todos.

O programa tem como alvo empresas do setor de comércio de bens, serviços e turismo; sindicatos empresariais e associações de inclusão social que atendem grupos vulneráveis. Para poder indicar alunos para as turmas, as instituições e empresas interessadas devem estar devidamente credenciadas junto ao Senac. Mais informações, Edital de Credenciamento e programação completa de turmas no site programasenacmais.com.br.

Já o PSG destina-se a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse 2 salários-mínimos. Para as vagas do PSG, o candidato deve tomar conhecimento das informações disponíveis na guia “Pré-requisitos” de cada curso e certificar-se de que atende a todos os critérios exigidos.

Senac em Poços de Caldas

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo cerca de 20 municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD).

Com uma infraestrutura completa, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

Serviço:

Cursos livres em Poços de Caldas

Programação completa de turmas no site do Senac em Poços de Caldas

Outras informações: (35) 2101-3150