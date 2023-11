Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Sul de Minas doa cestas básicas, panetones, materiais de limpeza e higiene ao Banco de Alimentos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Sul de Minas fez a doação de 20 cestas básicas de 16,5kg cada para o Banco de Alimentos de Poços de Caldas, que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social, de acordo com o atendimento dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

O Sindicato doou também kits de materiais de limpeza e 15 unidades de panetones para a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip) e kits de higiene pessoal, com shampoos, condicionadores, hidratantes, desodorantes, esponjas de banho, lenços umedecidos, fraldas e papel higiênico para o Lar dos Velhinhos, que também recebeu caixas de leite sem lactose.

O Banco de Alimentos fez a retirada das doações e também já realizou a entrega nas duas entidades. “É uma grande satisfação contribuir com essas instituições que fazem um belíssimo trabalho para a comunidade. O Banco de Alimentos está sempre à disposição das instituições e da população no sentido de garantir a segurança alimentar e nutricional. Quero também agradecer ao Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Sul de Minas e toda equipe pela parceria”, destaca o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto.

Seja um Amigo Doador

O Banco de Alimentos de Poços de Caldas é um equipamento da política de segurança alimentar que tem como objetivo captar e distribuir gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, entre frutas, legumes e verduras, além de estimular o melhor aproveitamento e a redução do desperdício de alimentos, buscando promover a circulação e o abastecimento, garantindo o direito à alimentação adequada.

Para fazer sua doação é fácil. Basta leva os gêneros alimentícios até a sede do Banco de Alimentos, onde será realizado o cadastro de Amigo Doador, ou entrar em contato com a equipe pelo telefone 35 3697-2279 ou Whatsapp 35 98406-5758 para agendar a retirada. O Banco de Alimentos de Poços de Caldas está localizado na Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2.222, nas imediações do CEASA.