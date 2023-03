Tenistas da Caldense são destaque em etapa da Liga Unitênis em Rio Claro-SP

Os atletas do departamento de tênis de campo da Associação Atlética Caldense para a disputa de uma etapa da Liga Unitenis no Clube de Campo de Rio Claro-SP. Os tenistas se destacaram na competição, apresentaram um grande desempenho e voltaram para Poços com bons resultados.

Na categoria 45/54MA, Paulo Sólon de Oliveira Galo conquistou o título ao derrotar Marcelo Leite de virada por 2 a 1, com parciais de 3-6, 6-4 e 10-6. Na Categoria 19/34MA houve a final poços-caldense entre Luis André e João Victor, sendo que Luis levou a melhor e foi campeão por 2 a 1 (6-4, 5-7, 11-9).

Por fim, na Categoria 55M+, Darlan Andrade chegou a semifinal e perdeu para Antônio Uliana por 2 a 0, parciais de (6-3, 6-0).

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino

