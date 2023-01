Trânsito na Avenida Celanese é liberado após ponte ficar obstruída por conta da chuva

Alice Dionisio

Após trabalho realizado pela Prefeitura através da secretaria municipal de Projetos e Obras Públicas, a ponte da Av. Celanese foi devidamente desobstruída e a avenida foi liberada hoje, quinta-feira (19), neste fim de tarde para o tráfego normal de veículos.

Por decorrência de galhos de árvores e muita vegetação levada pelas fortes chuvas, a parte de baixo da ponte ficou obstruída, impedindo a passagem da água do rio, fazendo com que um volume considerável de água passasse por cima da ponte, impedindo o trânsito de veículos, e por segurança aos condutores que trafegam pelo ponto, a mesma fora interditada a pedido da Defesa Civil.

Foi necessário realizar um ponto de drenagem ao lado da ponte para baixar o nível da água e posterior limpeza e desobstrução.

Aproveitando a estiagem das chuvas, as equipes da Secretaria de Obras, realizou operação tapa buracos em toda a Avenida Celanese, melhorando assim o tráfego de veículos na via.

