Trocas de experiências e incentivo ao aleitamento materno marcam o “Amamenta Poços”

“Desde a gestação, participei de grupos de gestantes e fui incentivada a amamentar. Amamentei exclusivamente com leite materno até os seis meses, com o apoio de familiares, amigos e de Programas da secretaria de Saúde. Após isso, seguimos com a amamentação até hoje. Creio que ter amamentado fortaleceu muito nosso vínculo, mãe e filha, além, de ter protegido a Manu de diversas doenças. Por exemplo, ela só precisou tomar antibiótico depois dos 2 anos de idade, antes disso não tinha ficado doente. Por isso, participar de eventos que incentivem a amamentação é importante, porque além de conviver com outras mães, provoca um incentivo em quem, por algum motivo, tenha medo ou preconceito acerca da amamentação. Amamentar é bom demais e não custa nada.” Esse é o depoimento da Natyara Novais Fonseca, mãe da Manuella de 03 anos, que participou do evento e destacou a importância do incentivo por parte dos profissionais de saúde que companham mãe e bebê.

Depoimentos como este e trocas de experiências sobre amamentação e maternidade, marcaram a 4ª edição do “Amamenta Poços”, que aconteceu no último sábado (06), no Parque Municipal Antônio Molinari.

A enfermeira, Lucimara Papi destacou a importância da secretaria de Saúde realizar eventos como esse. “O evento superou nossas expectativas. Foi um momento importante de reflexão sobre as práticas profissionais no incentivo a amamentação. As mães puderam compartilhar experiências e histórias que envolvem o maternar. Ao meu ver, nosso objetivo de incentivar o aleitamento, dizer as mães que apesar de não ser fácil é possível, que há profissionais na rede para acolhê-las foi alcançado.”

Durante o evento, aconteceu o mamaço, que é um evento mundial, no qual as mães com seus bebês se reúnem para amamentar, enquanto compartilham e se entrosam com as outras pessoas presentes.

A nutricionista, Lívia Bueno falou sobre o mamaço. “O Mamaço foi um um evento para que as mães com seus bebês se reunissem para amamentar em público, enquanto compartilham e se entrosam com as outras pessoas presentes. É uma forma de promover a amamentação, de dar apoio psicológico e fortalecer a relação que existe entre mãe e filho.”

O evento foi organizado pela secretaria de Saúde e contou com o apoio do grupo Aurora Materna e do fotógrafo Áquila Mazzinghy que registrou vários momentos.