Unimed conquista o 1º lugar nas Categorias Excelência e Top do Top no Prêmio Top of Mind – Marcas de Sucesso de Minas Gerais

O Sistema Unimed mineiro foi destaque no Prêmio Top of Mind – Marcas de Sucesso de Minas Gerais, realizado no dia 21 de junho, em Belo Horizonte. Pelo 28º ano consecutivo, a marca foi premiada na Categoria Excelência, reforçando seu compromisso com a qualidade e excelência em serviços de saúde.

Além disso, a Unimed foi agraciada, pelo 12º ano consecutivo, com o 1º lugar na Categoria Top do Top, ou seja, fomos a marca mais citada pelos entrevistados, independente da área de atuação, reafirmando a confiança depositada na marca e seu papel de destaque na mente dos consumidores.

Desde o início do Prêmio Top of Mind, a Unimed é uma das quatro marcas que venceram em todas as edições anuais, demonstrando sua consistência e liderança no mercado.

A conquista do 1º lugar nas categorias Excelência e Top do Top no Prêmio Top of Mind reforça a posição de destaque da Unimed no mercado de Minas Gerais e consolida nosso compromisso com a excelência e a preferência dos consumidores. “Estamos muito honrados com a premiação. Essa vitória é o resultado direto dos esforços coletivos de cada um de nossos médicos cooperados, dirigentes e colaboradores, que se empenham em oferecer atendimento de qualidade, cuidando da saúde e do bem-estar de nossos beneficiários”, afirmou o presidente executivo da Unimed Federação Minas, Luiz Otávio Fernandes de Andrade.

Para o presidente da Unimed Poços, o prêmio vai ao encontro do trabalho realizado por todo o Sistema em busca pela excelência. “Este prêmio evidencia o esforço conjunto de cooperados e colaboradores para alcançar metas e superar desafios. Cada um de nós tem um papel importante neste resultado”, diz Odilon Trefiglio Neto.

Sobre o Sistema Unimed

Com 68 cooperativas, mais de 18,1 mil médicos cooperados e 3,3 milhões de clientes, a Unimed em Minas Gerais lidera o mercado com 60,37% de participação, estando presente em 98,8% do território mineiro. A Unimed é a maior cooperativa de saúde do Brasil, oferecendo serviços de qualidade e cuidado integral com a saúde. A cooperativa reafirma seu compromisso em acreditar na marca e cuidar da saúde dos mineiros.

Sobre a Unimed Poços de Caldas

Fundada em 1991, a Unimed Poços é uma cooperativa de saúde com mais de 265 médicos cooperados e cerca de 650 colaboradores. A Unimed Poços está presente em outras cinco cidades: Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas e Campestre. Com hospital próprio, certificado pela ONA (Organização Nacional de Acreditação) – Nível 3, farmácia e extensa rede de serviços credenciados (laboratórios, hospitais e clínicas), atende mais de 50 mil beneficiários.