Unimed Poços abre inscrições para novo grupo de Cessação de Tabagismo

A Unimed Poços de Caldas iniciou as avaliações para o grupo de Cessação de Tabagismo, com foco em apoiar beneficiários que desejam abandonar o cigarro e adotar hábitos mais saudáveis. O programa é gratuito e exclusivo para clientes Unimed. As inscrições podem ser feitas pelos telefones (35) 3729-3373 e (35) 3729-3348.

Com previsão de início em fevereiro, o grupo será conduzido por uma equipe multiprofissional composta por médico pneumologista, psicólogo, enfermeiro, nutricionista e educador físico. Serão realizados encontros semanais, com orientações, troca de experiências e estratégias para enfrentar o processo de parar de fumar.

O tabagismo é um fator de risco para diversas doenças graves, como câncer e problemas cardiovasculares. Participar de um programa especializado como este pode ser o primeiro passo para uma vida mais longa e saudável.

