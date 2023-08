Unimed Poços de Caldas doa mais de R$17 mil a asilos da cidade

Em um gesto de solidariedade e compromisso com a comunidade local, a Unimed Poços de Caldas efetuou uma doação de R$17.773,75 a duas instituições da cidade: a Associação das Damas de Caridade e a Vila Vicentina Elvira Dias. A entrega ocorreu na última sexta-feira (11), em uma cerimônia realizada no auditório da cooperativa de saúde, na presença de voluntários, liderança e representantes das organizações beneficiadas.

O valor foi arrecadado durante o Bingo Beneficente promovido pela Unimed, no dia 30 de julho, em celebração ao Dia de Cooperar – Dia C. Os voluntários da cooperativa estiveram engajados desde a fase de arrecadação de prendas até os preparativos para o evento. Durante todo o domingo, trabalharam na venda de cartelas e alimentos, contribuindo para o sucesso do evento.

A Unimed Poços de Caldas valoriza a participação dedicada de todos os envolvidos, desde os voluntários até os participantes do evento, e reconhece a importância de ações conjuntas que promovem o bem comum.

