Unimed Poços de Caldas se prepara para o “Dia Imperdível”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços de Caldas está se preparando para participar do movimento nacional do Sistema Unimed, o “Dia Imperdível”, que acontecerá no dia 22 de setembro. A cooperativa de saúde está entusiasmada em oferecer aos moradores de Poços de Caldas e região um dia de vantagens imperdíveis para investir na sua saúde.

Durante o Dia Imperdível, a Unimed Poços de Caldas irá disponibilizar condições e ofertas exclusivas que tornarão mais acessível o acesso a serviços médicos de qualidade. Com mais de 30 anos de experiência, a instituição é reconhecida por sua excelência no atendimento médico e hospitalar.

Ter um plano de saúde Unimed significa ter acesso a uma ampla rede de médicos, hospitais e clínicas, além de contar com profissionais altamente capacitados. Alguns dos benefícios de ter um plano de saúde incluem:

* Atendimento personalizado e humanizado, focado no bem-estar do paciente;

* Agilidade no agendamento de consultas e exames;

* Rede credenciada completa;

* Cobertura completa para consultas, exames, internações e cirurgias;

* Acesso a programas de prevenção e promoção da saúde;

“Nós entendemos a importância de cuidar da saúde e é por isso que estamos comprometidos em tornar essa jornada mais acessível e vantajosa para todos. O Dia Imperdível é uma oportunidade única para as pessoas investirem na sua saúde e garantirem um futuro mais saudável”, afirma Luiz Carlos Cardoso, coordenador Comercial.

Para mais informações sobre as ofertas e condições especiais do Dia Imperdível, entre em contato com a Unimed Poços de Caldas pelo telefone (35) 3729-7423 ou (35) 3729-7427.