Vereadores se reúnem com proprietários de lotes do Jardim Montreal

Moradores e proprietários de lotes do Jardim Montreal, zona leste da cidade, participaram de uma reunião com vereadores, no Plenário da Câmara, na noite da última segunda-feira (15). O objetivo foi discutir as condições atuais do local, bem como o processo de regularização da área.

Estiveram no encontro os vereadores Kleber Silva (Novo), Douglas Dofu (União Brasil) e Roberto Santos (Republicanos), os assessores parlamentares dos vereadores Lucas Arruda (Rede) e Tiago Braz, Rafael Faria e Vinícius Gouvêa, além de representantes das Secretarias Municipais de Planejamento, Meio Ambiente, Defesa Social e Saúde, do Cartório de Registro de Imóveis, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Também participaram da reunião o loteador e a arquiteta responsável pelo projeto.

Durante a reunião, os proprietários puderam expor transtornos enfrentados, há anos, pela não conclusão dos trâmites de regularização. Além de problemas relativos à tranquilidade e bem-estar de moradores do Jardim Montreal e loteamentos próximos, devido à perturbação do sossego público e descarte de lixo, os presentes falaram sobre a demora na resolução do problema, o que inviabiliza obras e causa outros impedimentos.

A Secretaria de Planejamento e o Cartório, através de seus representantes, explicaram questões que tratam da documentação e pendências ainda existentes. A fim de dar celeridade ao processo, todas as partes envolvidas discutiram a adoção de algumas medidas para que a situação seja finalizada o mais breve possível. Uma nova reunião será agendada para o mês de maio, com apresentação das ações que já puderam ser concluídas após reunião no Legislativo.