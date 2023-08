1° Torneio de Futebol Society do 6° COB

Na manhã de sábado, 26, aconteceu na quadra de futebol society do Parque Municipal Antônio Molinari o 1° Torneio de Futebol Society do 6° Comando Operacional de Bombeiros. O evento se deu em comemoração ao oitavo ano de instalação do 6° COB em Poços de Caldas, que tem como marco a data de 10 de setembro.

A competição contou com equipes das Unidades subordinadas ao 6° Comando Operacional, sendo elas: 9° Batalhão de Bombeiros Militar de Varginha, 7° Companhia Independente de Pouso Alegre, 1° Companhia Independete de Poços de Caldas, bem como uma equipe do próprio Comando.

Nessa primeira edição a disputa foi acirrada e a equipe de Varginha foi a campeã e em segundo lugar a equipe de Pouso Alegre.

O evento foi importante para fortalecer o espírito de corpo entre os militares, bem como aproximar as unidades e uma boa ocasião para rever os irmãos de farda de outras cidades.

Na oportunidade, estendemos os agradecimentos ao apoio prestado pela Prefeitura de Poços de Caldas que, por meio da Secretaria de Esportes, na pessoa do Secretário Pelé, não mediu esforços para a realização do torneio.

(Fonte: Equipe de Comunicação do 6° COB)

