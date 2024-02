Homem é preso em flagrante delito acusado de agredir esposa em Poços de Caldas

Na madrugada desta sexta-feira, 23, a Polícia Militar de Poços de Caldas, foi acionada para intervir em um caso de violência doméstica no Bairro Jardim Aeroporto. Segundo relatos, a vítima, uma jovem de 22 anos, clamava por ajuda, alegando ser vítima de agressões por seu companheiro, um homem de 32 anos.

Ao chegar ao endereço da ocorrência, na Rua Hortência Siqueira Villas Boas, os policiais encontraram a vítima, que detalhou os eventos. Segundo seu relato, uma discussão entre ela e o agressor escalou para ameaças e violência física, culminando em empurrões e um tapa no rosto. Os gritos da vítima alertaram os vizinhos e chamaram a atenção da polícia, fazendo com que o agressor fugisse pelos fundos da residência ao avistar a aproximação da viatura.

Uma operação de rastreamento foi rapidamente iniciada e o agressor foi localizado. No entanto, ao ser abordado, ele resistiu de forma ativa, agredindo os policiais com socos e chutes. Diante da intensidade da resistência, os policiais precisaram empregar técnicas de defesa pessoal para contê-lo.

Durante a imobilização, familiares do agressor tentaram intervir, chegando ao ponto de agredir os policiais. Para conter a situação e proteger a integridade de todos os envolvidos, foi necessário o uso de uma pistola de emissão de impulso elétrico, com o intuito de neutralizar o agressor. Mesmo após o impacto, o agressor continuou demonstrando agressividade, possivelmente sob influência de substâncias psicoativas.

Após um trabalho árduo por parte da equipe policial, o agressor foi finalmente contido, algemado e preso em flagrante delito. Todos os seus direitos constitucionais foram assegurados e ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29º BPM

