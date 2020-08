Dois homens são presos suspeitos de tráfico de drogas no bairro Jd. Esperança

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um dos suspeitos tentou fugir, mas foi rastreado pela PM

Alice Dionisio | 11h10

Durante patrulhamento pela Avenida Alcoa, na tarde de ontem (18), a Polícia Militar deu ordem de parada à um veículo, que tentou fugir. Durante perseguição, o motorista começou a jogar objetos pela janela, perdeu o controle da direção ao entrar em uma estrada de terra, próximo a Avenida do Contorno e bateu em um poste de iluminação.

O homem foi preso no local e acabou entregando aos policiais a participação de um motorista por aplicativo no tráfico de drogas. O carro foi rastreado e no interior havia drogas e dinheiro. No total, a PM apreendeu nove porções e seis tabletes de maconha, uma bobina e dez embalagens plásticas, um funil, peneira, caneca, objetos de borracha, dois aparelhos de celular, dois chips, comprovante bancário, R$814,00 em dinheiro, uma tesoura, um balde e um caldeirão.

Os dois veículos foram removidos pelo guincho e encaminhados a um pátio credenciado pelo Detran. Os suspeitos foram levados para a Delegacia junto aos materiais.