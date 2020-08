Adefip promove Drive-Thru solidário em prol da instituição

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em meio a pandemia, a ADEFIP promove neste sábado (29), das 16h às 19h, em frente a própria Instituição um DRIVE THRU para vender o famoso caldo de ravioli da “Dona Elza”. O sistema vai funcionar da seguinte maneira: O interessado em ajudar a ADEFIP chegará de carro, vai parar o veículo no espaço demarcado, onde ele entregará a ficha da compra e fará a retirada do produto e seguirá o seu destino. Ninguém vai precisar descer do carro. Segundo os organizadores do evento, todas as normas de distanciamento exigidas pela Secretaria Municipal de Saúde serão tomadas e respeitadas para garantir a segurança de todos. O DRIVE THRU será na rua: Dilberto Winz Alfaya – s/n, Country Club – na zona oeste de Poços.

O caldo será vendido em um recipiente de 500 gramas no valor de R$ 25,00. Interessados em ajudar a ADEFIP pode ligar no (35) 3697-3100 ou pelo WhatsApp 9-88621055 para tirar qualquer dúvida ou ir pessoalmente na sede da entidade situada a Rua Jose Bernardo n.298 – Country Club e realizar sua compra. O dinheiro arrecado será destinado na manutenção da Instituição que atualmente atende 260 pacientes. A ADEFIP existe no município há 33 anos.

A Presidente Voluntaria da Adefip, Ana Paula Tranche, agradece a todos que de alguma forma tem ajudado a Instituição no enfrentamento a pandemia. A solidariedade chega de todos os lados e fortalecendo cada vez mais o propósito da ADEFIP, que realiza todo mês 5 mil atendimentos gratuitos.