Operação Independência 2020 da PRF começa nesta sexta-feira

A Operação da Independência 2020, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Minas Gerais, terá início à 00h do dia 04 (sexta-feira) e término às 23h59 do dia 07 (segunda-feira). O feriado de Sete de Setembro, assim como todo feriado prolongado, é caracterizado pelo aumento do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais.

As ações desenvolvidas pela PRF na Operação da Independência 2020

serão focadas novamente:

– na prevenção e na diminuição da gravidade de acidentes;

– em uma resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito;

– no combate às infrações de trânsito, em especial às condutas geradoras de acidentes como: o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e proibidas, dirigir sob influência de álcool, transitar pelo

acostamento, dentre outras.

Formato da operação

A fiscalização e o policiamento serão intensificados, através de rondas ostensivas nas rodovias e do posicionamento

estratégico das viaturas com cerca de 800 policiais se revezando ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos, pelo alto índice de acidentes e pela elevada taxa de cometimento de infrações de trânsito.

Chamado Público

Mais uma vez a PRF conclama os condutores a participarem de forma direta dos esforços, para que tenhamos um feriado em que somente os momentos de alegria sejam lembrados. O fator humano é sempre o mais importante no sistema trânsito, por isso dirija com cuidado, seja prudente, pratique a direção defensiva e a urbanidade com os outros usuários das rodovias. Lembre-se sempre: você está transportando em seu veículo as pessoas mais valiosas de sua vida. Acidentes de trânsito deixam marcas eternas, o tempo não volta, a dor é para sempre.

Restrições de tráfego

Por medida de segurança, devido ao grande aumento no fluxo de veículos, a PRF restringirá o tráfego de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes, somente em rodovias federais de pista simples, em alguns dias do feriado.

Confira abaixo os dias e horários das restrições:

04/09 – sexta-feira, das 16h às 22h

05/09 – sábado, das 06h às 12h

07/09 – segunda-feira, das 16h às 22h;

O motorista que descumprir a determinação será multado em R$130,16 (infração média), receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido.