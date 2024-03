Climatempo alerta para queda brusca de temperatura na sexta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O outono chega oficialmente nesta quarta-feira (20). As águas de março que costumam fechar o verão devem continuar no começo da nova estação climática. A previsão do Climatempo é de pancadas de chuva ao longo da semana e também no sábado e domingo.

O calor vai até quinta (21), beirando os 30 graus. Já na sexta (22), a temperatura em Poços de Caldas vai despencar cerca de 6 graus, atingindo a máxima de 24 graus, mantendo essa média nos dias seguintes.

É a primeira frente fria do ano. A passagem dessa frente fria encerra o período de bloqueio atmosférico e marca o fim da onda de calor no país.