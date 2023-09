20. Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas encerra com grande sucesso

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“plantio de frutíferas e festa de confraternização, começo e final da edição comemorativa de 20 anos do Congresso ficará para a história”

Foram quatro dias de intensa programação e muitos debates sobre o Meio Ambiente no Brasil e no mundo. Mais de 25 palestrantes de várias partes do País, trouxeram ricas reflexões sobre os rumos das ações das populações sobre o Planeta.

Palavras como cooperação, parcerias, consciência coletiva deram o tom desta edição que teve como tema central os 17 ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que englobam, dentre outros, exatamente a própria ODS 17 que trata exatamente “Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável”.

E exatamente isso que a GSC Eventos fez questão de enfatizar, quando apresentou um breve histórico dos 20 anos com pessoas e entidades acadêmicas, privadas e institucionais, cujas parcerias não seria possível realizar um evento com esta grandeza e importância nacional e internacional.

Foram relembradas as três fases da história que se iniciou em 2003 através de uma iniciativa da GSC Eventos em parceria com a OAB Minas Gerais, cujo nome era “Congresso Nacional de Direito Ambiental” que teve como personagem central na época, Dr. Marcos Vinícius Ferreira de Morais, hoje o Secretário de Meio Ambiente de Poços de Caldas.

A segunda fase do Congresso a partir de 2007, passou a se chamar Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas que contou à época, com a parceria da Professor Maria Teresa Mariano tendo a PUC Poços de Caldas e outras entidades como entidades parceiras do Congresso.

Já a terceira fase, se iniciou com o convite que a GSC Eventos fez ao IF Sul de Minas Campus Muzambinho, em 2010, para que professores e doutores daquela instituição acadêmica, pudessem integrar a Comissão Técnica e Científica do Congresso, iniciando assim uma fase mais voltada para a academia e questões científicas, oportunizando a que centenas de alunos e professores de todo País contribuíssem através de trabalhos científicos.

Assim, o Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, atinge sua maturidade sendo uma referência em todo Brasil e considerado um dos maiores, mais importantes e plurais eventos sobre a questão ambiental, que traz temas diversos de todas as abrangências.

O 20. Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços, certamente iniciará uma nova fase e pretende ainda mais, estar alinhado com as urgências do momento e para o ano que vem já reserva muitas novidades.

Com o tema “Extremos Climáticos – Impactos atuais e análises futuras” a 21ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, com data para acontecer de 22 a 25 de outubro de 2024 se prepara para mais um grande encontro entre alunos, professores, profissionais, sociedade civil e convidados especiais em torno deste tema que

certamente trará momentos de enorme reflexão.

O Congresso é uma realização da GSC Eventos Especiais em parceria com o IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho e na edição 2023 contou com o apoio Capes, FAPEMIG, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e instituições parceiras: IFSULDESTE Campus Santos Dumont, UEMG, Instituto Federal da Paraíba, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas, Universidade Federal de Campina Grande, CESMAC, UFLA Universidade Federal de Lavras, UFMG-Universidade Federal de Minas Gerais, Unioeste, Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, Rede Internacional de Pesquisa Resiliência Climática, Unifal Alfenas, Associação de RPPN e Reservas Privadas de Minas Gerais, Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, INPE, Unifei-Universidade Federal de Itajubá, Ufscar e Uniube-Universidade de Verdade. Patrocínio da Alcoa.

Acesse o site para mais informações http://www.meioambientepocos.com.br/ ou ligue para (35) 3697-1551 na GSC Eventos Especiais em Poços de Caldas.