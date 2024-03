Polícia Militar detém indivíduo após perseguição por direção perigosa

Nesta segunda-feira, 04, durante uma operação de patrulhamento na Rua Coronel Virgílio Silva, a Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos por suspeita de direção perigosa. A ação ocorreu quando os policiais avistaram uma motocicleta Falcon vermelha, já identificada por seu envolvimento em atividades ilegais relacionadas à direção imprudente.

Ao receber ordem de parada, o condutor da motocicleta optou por empreender fuga, deslocando-se na contramão e colidindo com a viatura policial. Após o impacto, o suspeito caiu do veículo e tentou escapar a pé, porém, foi prontamente perseguido e detido pela equipe policial.

O indivíduo foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29° BPM

