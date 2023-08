Pintando o 7 na Educação Infantil chega à 24ª edição

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Até 31 de agosto, profissionais que atuam na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino participam da 24ª edição do “Pintando o 7 na Educação Infantil”, que tem como objetivo proporcionar a formação continuada dos educadores que atuam neste segmento de ensino.

A programação teve início no dia 3 de agosto. Para este ano, a temática é “O caminhar desdobrado em caminhos deixa rastros”. Até 31 de agosto, cerca de 1.800 profissionais que atuam nessa etapa de ensino na Rede Municipal serão impactados com a programação.

A abertura foi realizada no dia 3 de agosto, com transmissão ao vivo pelo Canal do Centro de Referência do Professor (Cerpro) no YouTube. “Este ano a equipe da Educação Infantil e do Cerpro fizeram uma proposta extremamente inovadora justamente para atender os interesses mais diversos que nós temos neste conjunto enorme da Educação Infantil. São 50 CEI’s e 8 escolas que possuem também o ensino infantil que, juntos, fazem atendimento a quase 7 mil alunos”, destacou a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

A programação tem parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde, setor de Projetos da SME, equipe pedagógica do Ensino Fundamental e segue com encontros no auditório da Secretaria Municipal de Educação e no Espaço Cultural da Urca. “Temos uma programação extensa com palestras presenciais e online e queremos que todos se sintam acolhidos. Será um mês de muito estudo e muito conhecimento, já que buscamos uma programação bem eclética para atender a todos os segmentos da Educação Infantil”, ressaltou a coordenadora do Centro de Referência do Professor, Flávia Camargo.

Participam das atividades todos os profissionais envolvidos na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, entre Berçaristas, Auxiliares de Desenvolvimento Infantil I e II, Auxiliares de Educação Inclusiva, Auxiliares de Serviços Gerais, Merendeiras, Professores e Equipe de Coordenação. “Nesta edição, o Pintando o 7 está com um formato diferente, trazendo muita formação, informação e compartilhamento de experiências durante todo o mês de agosto, em uma programação pensada com muito carinho e cuidado pelas equipes da Educação Infantil e do Centro de Referência”, afirmou a secretária adjunta de Educação, Deborah Brianezi.

Programação

Partindo da temática central “O caminhar desdobrado em caminhos deixa rastros”, a programação aborda assuntos como “Os caminhos se fazem ao andar… Trocando com o outro as experiências vividas – BNCC e a prática em sala de aula”; “Caminhamos ao lado do outro, junto com o outro, trocando com o outro as experiências vividas – Interconexão”; “As rotas do desenvolvimento infantil” e “Caminhar pela existência se faz em parceria consigo mesmo e com o outro”.

“O nosso caminhar tem que ser com afeto, com amor e o envolvimento de cada um é fundamental para que possamos ampliar os nossos conhecimentos para que o nosso dia a dia seja realmente aquilo que as nossas crianças precisam”, pontuou a coordenadora da Divisão Pedagógica, Marta Sueli de Andrade.

Pintando o 7

O evento foi idealizado em 1997, pela então equipe da Educação Infantil, formada pelas profissionais Maria Angélica Aparecida do Carmo, Patrícia Bertozzi Martins e Wander Lúcia Silva de Castro, inicialmente para dar visibilidade aos trabalhos realizados nas unidades de Educação Infantil. Já em 1999, o evento recebeu a denominação de “Pintando o 7”, após indicação dos coordenadores e posterior votação, passando a abranger a formação e troca de experiência entre os educadores. A organização manifesta aqui a profunda gratidão aos palestrantes e formadores da edição 2023 e também à Cristaleria São Marcos por presenteá-los.