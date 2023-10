Polícia Civil realiza operação contra o tráfico de drogas em Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou na manhã desta quarta-feira (18) em Poços de Caldas, uma operação policial visando o combate ao tráfico de drogas. O delegado Cleyson Brene apresentou detalhes da investigação e o balanço da operação em coletiva de imprensa.

Foram apreendidos mais de 15 mil reais, drogas, como crack e cocaína. Segundo o delegado Cleyson Rodrigo Brene, duas pessoas foram presas, sendo um jovem de 21 anos, sem passagens pela polícia e um jovem de 20 anos com passagens policiais. Também foram apreendidos diversos materiais usados tanto para embalagem quanto para o fracionamento de drogas. A investigação prossegue no intuito de identificar se há outros indivíduos que possam participar deste sistema de vendas de drogas.

