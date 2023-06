Censo 2022 aponta população de Poços de Caldas em 163.742 pessoas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A população de Poços de Caldas, de acordo com o Censo de 2022, chegou a 163.742 pessoas. O número aponta um aumento de 7,41% em comparação com o Censo de 2010, quando foram registradas 152.435. Os primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022 foram divulgados nesta quarta-feira,28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ranking de população dos municípios, Poços de Caldas está na 15ª colocação no estado;

na 90ª colocação na região Sudeste; e na 183ª colocação no Brasil.

Ainda de acordo com os dados apurados pelo Censo 2022, Poços de Caldas tem uma densidade demográfica de 299,37 habitantes por km² e uma média de 2,59 moradores por residência. Os números do Censo também apontam que a população do Brasil é de 203.062.512, o que representa um aumento de 6,45% em relação ao Censo de 2010.

No estado de Minas Gerais, a população é de 20.538.718, um aumento de 4,8% quando comparado ao Censo anterior.

O Censo

O Censo é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE; a anterior foi feita em 2010.

O levantamento realiza uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira e permite traçar um perfil socioeconômico do país.

A atual edição do Censo deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de Covid-19. Em 2021, houve um novo adiamento em razão da falta de recursos do governo.

Qual a importância do Censo?

Os dados do Censo funcionam como base para a definição de políticas públicas e também em decisões de investimentos de empresas

As informações também balizam os repasses do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, fonte de recursos para as Prefeituras. A divisão dos recursos do Fundo é feita de acordo com o tamanho do município. Portanto, a redução da população pode resultar em receitas menores para as prefeituras.

Porém, neste mês, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei complementar que cria um período de transição de dez anos para o reenquadramento no FPM dos municípios com baixa nos coeficientes. A medida busca suavizar as possíveis perdas a partir do Censo.