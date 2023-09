3ª Corrida Nossa Santa Casa acontece em outubro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 1º de outubro acontece a 3ª Corrida Nossa Santa Casa, prova de trail run com distâncias de 13 km, 6 km, além de caminhada de 6 km e corrida infantil. A largada será às 8h, em frente ao Makai Beach Tennis, no Jardim Florença.

A corrida é beneficente e tem o objetivo de destinar recursos para melhorias no setor de hemodiálise do hospital e na Unacon. As inscrições podem ser feitas aqui ou pelo WhatsApp (35) 99988-3059. O valor da inscrição é R$ 70.

As inscrições são limitadas a 400 participantes nas categorias adultas e 70 participantes na categoria Kids. Em caso de vagas remanescentes, as inscrições poderão ser feitas no dia da prova, até 20 minutos antes da largada.

Modalidades:

● Caminhada de 6km (estrada de terra) – nível fácil

● Corrida de 6km (estrada de terra) – nível intermediário

● Corrida de 13km (trail run) – nível avançado

● Corrida kids (5 a 14 anos)

A 3ª Corrida Nossa Santa Casa é uma realização da Associação Voluntários Amigos da Santa Casa e Hospital Santa Casa de Poços de Caldas, com patrocínio da Secretaria Municipal de Esportes.