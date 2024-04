“Batman: O Cavaleiro das Trevas” em cartaz a partir desta quinta no Cine Marquise Ultravisão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Trilogia traz filmes dirigidos pelo ganhador do Oscar, Christopher Nolan

Conhecido por explorar o universo do Batman de maneira sombria e mais realista do que comumente retratado em filmes de herói, Christopher Nolan recebeu duas indicações na categoria de Melhor Diretor ao Oscar e levou a primeira estatueta este ano, por “Oppenheimer”, longa ganhador de outras seis categorias na premiação. A trilogia de “Batman: O Cavaleiro das Trevas” recebeu ao todo nove indicações ao Oscar e foi ovacionada pela crítica, tida até hoje como uma das melhores adaptações de heróis para o cinema.

Os longas “Batman Begins”, “Batman: O Cavaleiro das Trevas” e “Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge” consagraram atores por suas performances, com Christian Bale no papel de Batman, Heath Ledger (Coringa), além de Morgan Freeman, Gary Oldman, Marion Cotillard, Anne Hathaway, e o recém premiado Melhor Ator no Oscar 2024, Cillian Murphy.

Os sucessos revisitam a trajetória de Bruce Wayne através de uma perspectiva cinematográfica e sombria, assinaturas conhecidas do diretor, desde a sua infância e a perda dos pais até os seus últimos dias como Batman.

O Cine Marquise Ultravisão exibe a partir desta quinta, 18, os filmes da trilogia “Batman: O Cavaleiro das Trevas” pelo selo Clássicos no Marquise, que tem o objetivo de, a cada mês, resgatar para o público um grande sucesso do cinema. Entre os filmes já exibidos estão: “Pulp Fiction”, “Um Sonho de Liberdade”, “2001: Uma Odisséia no Espaço”, “Psicose”, a trilogia de “O Senhor dos Anéis”, “Cidade de Deus”, entre outros. Cada filme fica apenas uma semana em cartaz. Atenção para as datas:

18/04: Batman Begins

25/04: Batman: O Cavaleiro das Trevas

02/05: Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge

Ingressos no site do Cine Marquise ou na bilheteria do cinema.

CONFIRA OS HORÁRIOS DE OUTROS FILMES EM CARTAZ NESTA TERÇA E QUARTA. Lembrando que na quarta todo mundo paga meia: 11 reais.

GHOSTBUSTERS – APOCALIPSE DE GELO – Estreia

Ter. e Qua. – 15h45 (DUB) / 18h15 (DUB) / 20h40 (LEG) à SALA 01

EVIDÊNCIAS DO AMOR – Estreia

Ter. e Qua. – 18h00 (NAC) / 20h20 (NAC) à SALA 02



O SABOR DA VIDA – Estreia

Ter. e Qua. – 17h50 (LEG) à SALA 03



UMA PROVA DE CORAGEM

Ter. e Qua. – 15h30 (DUB) à SALA 03



A PRIMEIRA PROFECIA

Ter. e Qua. – 17h40 (DUB) à SALA 04

Ter. e Qua. – 20h30 (LEG) à SALA 03



GODZILLA E KONG – O NOVO IMPÉRIO

Ter. e Qua. – 15h20 (DUB) / 20h10 (DUB) à SALA 04



KUNG FU PANDA 4

Ter. e Qua. – 15h55 (DUB) à SALA 02

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Garanta antes seu ingresso para evitar filas!

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone: (35) 3721-0104

Site: www.cinemarquise.com.br

Instagram: @cinemarquise.ultravisao