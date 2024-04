Abertura do 19º Flipoços marca início de Grandes Festividades Literárias em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste fim de semana, Poços de Caldas se transformou no polo cultural neste final de semana com o início do 19º Festival Literário Internacional de Poços de Caldas – Flipoços 2024, que ocorre de 27 de abril a 5 de maio. O evento teve início no último sábado (27), no Hall das Thermas Antônio Carlos, com uma apresentação repleta de homenagens a figuras importantes da literatura, como o Patrono do Festival, Ignácio de Loyola Brandão, e o Escritor Sulfuroso, Chico Lopes. O festival ocorrerá até 05 de maio, no Parque José Affonso Junqueira.

A 1ª Vila Literária de Minas Gerais foi inaugurada durante o evento, participaram o prefeito Sérgio Azevedo e o secretário de Governo, Paulo Ney de Castro Junior. Azevedo destacou a semana como um marco de grandes eventos e que a cidade está cada vez mais preparada para recebê-los.

Além disso, o evento contou com o lançamento do e-book “Cultura Alimentar e Gastronomia como oportunidade de fomento ao turismo e desenvolvimento territorial”, uma iniciativa do Programa Prepara Gastronomia 2023. Este lançamento aconteceu durante o Ciclo Cozinha Mineira, uma série de painéis e apresentações que celebraram a gastronomia local no Palco Sulfurosa.

Hoje, segunda-feira (29), a programação dos Flipoços continua com o psicólogo e escritor Alexandre Coimbra Amaral, que discutirá o tema da ansiedade em sua palestra “Toda ansiedade merece um abraço”, promovendo uma conversa no Coreto Cultural. Esta será a primeira vez de Amaral em Poços de Caldas, trazendo uma visão renovadora sobre os desafios emocionais contemporâneos.

O Flipoços 2024 promete ser um espaço de encontro e celebração da literatura, com uma programação diversificada que inclui palestras, workshops e mais de 35 mil obras literárias disponíveis para o público na Feira do Livro do Sul de Minas.

FLIPOÇOS 2024

Para mais informações entre em contato pelo (35) 3697 1551, acesse o site www.flipocos.com e as redes sociais @flipocos para saber mais.