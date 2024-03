Começa o período de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Receita Federal informa que às 8 horas da manhã desta sexta-feira (15/3) iniciou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2024, ano-calendário 2023. A expectativa é de que 43 milhões de documentos sejam enviados até 31 de maio nacionalmente. Em Minas Gerais, são esperadas 4.143.207 declarações.

A expectativa de declarações no Sul de Minas (158 cidades da região) é de 522 mil declarações.

Expectativa de entrega por cidades:

Varginha – 34 mil declarações.

Poços de Caldas – 45 mil declarações

Pouso Alegre – 41 mil declarações

Passos – 22 mil declarações

Alfenas – 16 mil declarações

Lavras – 23 mil declarações

Itajubá – 23 mil declarações

Guaxupé – 11.078 declarações

Campo Belo – 8153 declarações

São Sebastião do Paraíso – 14.597 declarações

São Lourenço – 10.088 declarações

Para quem quer utilizar a opção da declaração pré-preenchida, basta entrar no programa e autenticar a conta gov.br nos níveis ouro ou prata.

Já para fazer a declaração do IR 2024 em smartphones, é necessário baixar uma nova versão do app Meu Imposto de Renda.

O Supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca, alerta para a importância de o contribuinte conferir todos os dados de preenchimento da declaração antes do envio do documento.

“Mesmo que o contribuinte opte por utilizar a pré-preenchida, é de fundamental importância que ele faça a conferência das informações com o comprovante de rendimentos e outros documentos por ele guardados. As informações não recuperadas pela pré-preenchida devem ser complementadas pelo declarante”.