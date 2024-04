Polícia Militar detém suspeitos de homicídio em operação em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta segunda-feira, 29, a Polícia Militar de Poços de Caldas agiu em resposta a uma denúncia da PMESP sobre um crime de homicídio ocorrido em São João da Boa Vista-SP. Dois suspeitos, um homem de 28 anos e um menor de 17 anos, foram detidos em um hotel da cidade.

Após receberem informações sobre a presença dos suspeitos em um veículo Jeep/Renegade, cor vermelha, com placa de São João da Boa Vista-SP, as equipes policiais realizaram diligências e encontraram o veículo estacionado na Rua São Paulo, em frente a um hotel local.

Ao investigar na recepção do estabelecimento, os policiais confirmaram que os suspeitos estavam hospedados desde as 15h do dia anterior. Com as informações em mãos, as equipes localizaram os suspeitos em seus quartos, acompanhados de uma mulher de 25 anos.

Durante uma busca nos quartos, foi encontrado com o menor infrator uma porção e um tabelete de maconha. Diante da confirmação do mandado de prisão contra eles, o autor foi detido e o menor infrator apreendido. Ambos foram encaminhados a uma unidade de saúde para avaliação médica e posteriormente levados à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, em Poços de Caldas-MG, juntamente com o material apreendido.

O veículo foi deixado sob custódia da mulher que os acompanhava.

