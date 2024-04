Agente de saúde poderá entrar em imóvel desabitado para combater dengue

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma importante medida de combate às doenças transmitidas por mosquitos foi promulgada na sexta-feira (26), com a publicação da Lei Municipal nº 9.868 no Diário Oficial do Município. Esta legislação autoriza a entrada de agentes de endemias em imóveis abandonados, públicos ou privados, quando for verificada uma situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor dos vírus causadores da Dengue, da Febre Chikungunya e da Zika.

A nova lei, que já entrou em vigor, visa fornecer aos órgãos de saúde pública os recursos necessários para combater ativamente a propagação dessas doenças, especialmente em áreas onde os imóveis estão abandonados e podem se tornar potenciais criadouros de mosquitos.

De acordo com a legislação, os agentes de endemias terão autorização para adentrar não apenas as áreas externas, como quintais, terraços, telhados, caixas d’água, piscinas e varandas, mas também as áreas internas das residências, a fim de realizar inspeções e ações preventivas.

O coordenador da Vigilância Ambiental, Jorge Miguel Ferreira do Lago, enfatizou a importância da nova lei: “Esta legislação é um passo crucial para proteger a saúde pública de nossa cidade. Ao garantir que os agentes de endemias possam acessar todos os locais onde os mosquitos possam proliferar, estamos tomando medidas proativas para combater essas doenças e proteger nossos cidadãos.”

Além disso, a Prefeitura está comprometida em fornecer recursos adicionais para campanhas de conscientização e educação pública sobre a prevenção e o controle dessas doenças, incentivando a colaboração ativa da população no combate aos mosquitos transmissores.

Com a implementação desta nova legislação, a cidade está firme em seu compromisso de promover a saúde e o bem-estar de todos os seus cidadãos, garantindo um ambiente mais seguro e saudável para viver.