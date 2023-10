Polícia Militar apreende arma de fogo irregular após disparos em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite deste domingo, 15, por volta das 21h01min, a Polícia Militar de Poços de Caldas, foi acionada para atender a uma denúncia de disparos de arma de fogo em via pública. O incidente ocorreu na Rua Santa Rita, situada no bairro Santa Rita.

As autoridades atenderam à chamada e, após diligências no local, conseguiram realizar a prisão de dois indivíduos, um homem de 21 anos e sua irmã, uma mulher de 28 anos. Eles foram detidos em flagrante por estarem envolvidos no incidente.

Com o autor masculino, a polícia apreendeu um revólver calibre 32, que estava desprovido de qualquer registro legal. Além da arma, foram encontradas dez munições do mesmo calibre, das quais três estavam deflagradas. A motocicleta utilizada pelo casal, uma Honda/CG 125 Titan KS, de cor prata e ano 2022, com emplacamento de Poços de Caldas, também foi apreendida e removida ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG.

Ambos os infratores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde responderão pelo porte ilegal de arma de fogo e pelos disparos em via pública. O material apreendido ficou sob a custódia das autoridades policiais, enquanto o caso permanece sob investigação.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29° BPM