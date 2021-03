Poços de Caldas vai ter restrição de horários a partir deste sábado

Após a taxa de ocupação de leitos de UTI destinados para pacientes com COVID-19 atingir 78,95%, membros do comitê de enfrentamento à doença e representantes da prefeitura se reuniram nesta manhã (05) para discutir novas medidas restritivas em Poços de Caldas.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, o município passará a ter restrição de horários a partir deste sábado (06), de 21h às 5h. Aos domingos, de 15h às 05h.

Todos os estabelecimentos comerciais, com exceção de farmácias, devem respeitar o decreto, que será publicado ainda nesta sexta-feira.

Carlos Mosconi aproveitou para adiantar que novos 10 leitos foram disponibilizados ao município.

