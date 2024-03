Projeto “Comércio Consciente”: Fortalecendo o setor em 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Procon Municipal de Poços de Caldas, em colaboração com a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária (Acia), dá continuação ao projeto “Comércio Consciente” em 2024. Este projeto visa oferecer orientações aos fornecedores de diversos segmentos da cidade sobre os direitos e garantias dos consumidores, promovendo um mercado mais seguro e alinhado com a legislação vigente.

Segundo a coordenadora do Procon, Fernanda Soares, o projeto tem como objetivo principal esclarecer dúvidas e garantir que os comerciantes estejam em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. “É crucial que todos os fornecedores participem e tirem suas dúvidas, para que possamos juntos promover um ambiente de comércio justo e transparente”, afirma Soares.

Os encontros de orientação acontecerão na sede da Acia, localizada na Rua Prefeito Chagas, 459, no centro de Poços de Caldas. A programação de março já foi divulgada, contemplando diversos setores do comércio local.

Confira a agenda:

04/03, às 15h: Instituições Bancárias

05/03, às 14h: Lojas de Vestuário

06/03, às 14h: Farmácias

07/03: Estacionamentos e Concessionárias

08/03, às 15h: Restaurantes e Lanchonetes

O Procon Municipal reforça o convite a todos os comerciantes e fornecedores dos segmentos mencionados para participarem ativamente dos encontros. Essas reuniões são uma oportunidade valiosa para esclarecer dúvidas, entender melhor os direitos dos consumidores e garantir que as práticas comerciais estejam em plena conformidade com as normas vigentes.

Para mais informações sobre o projeto “Comércio Consciente” e detalhes sobre os encontros, os interessados podem entrar em contato diretamente com o Procon de Poços de Caldas, localizado na Rua Pernambuco, 562, ou pelos telefones 3697-2844 e 3697-2161. Este projeto representa um passo importante para o fortalecimento e a sustentabilidade do mercado local, beneficiando tanto consumidores quanto fornecedores.