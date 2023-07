Poços realiza lançamento do campeonato brasileiro de Jet Ski em agosto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio das secretarias de Turismo e Esportes, lança nos dias 5 e 6 de agosto o Campeonato Brasileiro de Jetski temporada 2023/24, organizado pela Associação Esportiva e Eventos de Minas Gerais – Asseemg. É a primeira vez que o município recebe o evento, que será realizado no Clube Náutico Praia do Sol, com entrada gratuita.

O lançamento terá diversas apresentações de paramotor, flyboard, freestyle, soltura de peixes, além de shows noturnos, praça de alimentação e muita diversão.

Já as provas competitivas acontecem de 1º a 3 de setembro, abrindo oficialmente o campeonato.

O Campeonato Brasileiro de Jet Ski reúne competidores de várias partes do Brasil para disputar provas em diferentes modalidades, como corridas de velocidade, slalom, freestyle, entre outras. Os competidores utilizam os jet skis para realizar manobras e percorrer circuitos, buscando alcançar a melhor performance possível. O evento geralmente acontece em praias, lagos, represas ou rios, proporcionando um espetáculo emocionante para os espectadores. É uma competição que atrai tanto atletas profissionais como amadores apaixonados pelo esporte aquático.

“A população aguarda ansiosamente pela competição, que já é tradicional em Boa Esperança e fizemos bons contatos viabilizando uma etapa da competição em Poços de Caldas, com todas as características para o evento, movimentando ainda mais o setor turístico na cidade”, diz o diretor de Turismo, Hugo Rego, que esteve presente na edição realizada naquela cidade, conhecida como capital nacional da moto aquática, com o intuito de trazer a competição para Poços.

O presidente da Asseemg, Wanderlei Baldansi, destaca a importância da parceria com a Prefeitura para a realização do evento. “Poços de Caldas é uma bela cidade. Vamos reunir atletas de vários lugares do mundo com essa parceria sendo possível para realizar essa etapa na cidade.”

Segundo o secretário de Turismo, Israel Pereira, a realização da competição deve atrair mais turistas no mês de setembro. “Estamos trazendo grandes eventos esportivos, culturais ou até mesmo corporativos para movimentar a economia da cidade em períodos de menor movimento. E o campeonato de jet ski é um deles”, ressalta.

De acordo com o secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, o campeonato tem tudo para tornar-se um evento esportivo periódico na cidade. “Será mais um grande campeonato de expressão que poderá fazer parte do calendário anual de eventos esportivos.”

Para o prefeito Sérgio Azevedo, o Campeonato Brasileiro de Jet Ski coloca a represa Bortolan em destaque no cenário esportivo. “O Bortolan sempre foi um tesouro natural, um local de beleza ímpar e de grande importância para o equilíbrio ambiental. Por isso, é com satisfação que destacamos a iniciativa de trazer esse campeonato para nossa cidade. Ao sediar esse evento esportivo de âmbito nacional, estamos demonstrando a importância de proteger nossos recursos naturais e promover o uso sustentável de nossa represa. Além disso, ao entrar para o calendário de eventos da cidade, o Campeonato Brasileiro de Jet Ski torna-se um marco em nossa agenda, atraindo turistas e fomentando o desenvolvimento econômico local.”

Serviço

5 e 6 de agosto

Lançamento – Campeonato Brasileiro de Jetski

Local: Clube Náutico Praia do Sol

1, 2 e 3 de setembro – Abertura do Campeonato Brasileiro de Jetski temporada 2023/24

Local: Clube Náutico Praia do Sol