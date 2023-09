51º CNSA já está sendo preparado para as atividades desta semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A montagem do 51º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae (CNSA) em Poços de Caldas já está a todo vapor, em preparação para receber, entre 18 e 22 de setembro, os mais de dois mil congressistas esperados para o evento. Esta edição do CNSA acontece no CENACON, Centro de Convenções de Poços de Caldas (MG) e contará com uma grande estrutura de salas e auditórios para a realização dos painéis, debates, palestras e minicursos programados para esta semana. E também com o espaço da aguardada Feira de Saneamento, tradicional atração dos Congressos da Assemae.

Além da montagem, está sendo feito o treinamento da equipe de recepcionistas que farão o credenciamento dos participantes. O sistema instalado para credenciar os inscritos no congresso promete agilidade neste momento de identificação.

São dois prédios, o CENACON I e o CENACON II. O primeiro receberá apenas a cerimônia de abertura do Congresso, programada para a noite da segunda-feira, dia 18, a partir das 19h. Já no CENACON II acontecem o credenciamento e as demais atividades.

Mapeamento das atividades

O Congresso ocupará todos os dois andares do CENACON II e o térreo. No 1º andar é onde se concentram todos os Seminários, Minicursos, Debates de Tendências e algumas das Mesas Redondas. Essas atividades estão distribuídas entre as salas São Carlos, Salvador, São Paulo e São José dos Campos. Já as Palestras Técnicas acontecem todas na Sala Rio de Janeiro, no mesmo andar.

No térreo, ficam os Auditórios Sorocaba/Uberaba e o Limeira/Piracicaba, que receberão mais mesas redondas e o Painel sobre o Marco do Saneamento e os Decretos Regulamentadores. E o 2º Andar está destinado para a área de credenciamento e para a Feira, já com os 56 estandes montados para exibição de produtos e serviços a serem apresentados pelas empresas participantes do 51º CNSA.

Para favorecer a locomoção dos participantes, todos os locais indicados estão bem sinalizados com os nomes de cada espaço. Os temas e horários das atividades podem ser conferidos na programação.

Programação: https://assemae.org.br/programacao-congresso

O presidente da Assemae, Rodopiano Marques Evangelista, visitou o CENACON hoje e acompanhou uma parte da montagem. Ele comentou sobre a importância de todas as pessoas evolvidas nesse Congresso: “Só tenho a agradecer à toda a equipe de Brasília, ao Conselho Diretor, à Comissão Organizadora, ao prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, ao diretor do DMAE Paulo César Silva e aos funcionários do Departamento pelos esforços empregados para fazer o CNSA acontecer. E também ao quadro de Associados e à todas as pessoas que virão ao Congresso participar das dezenas de atividades preparadas para discutir os temas mais atuais e relevantes para o saneamento na atualidade”, e completa: “As expectativas são altíssimas para esta semana”.

O secretário executivo da Assemae, Francisco Lopes, responsável pelas questões técnicas do Congresso, afirma que “o trabalho aqui é para oferecer uma estrutura adequada, segura e confortável para os grandes debates que estão previstos na programação”, finaliza.