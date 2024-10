AADV – Poços de Caldas recebe ação voluntária da Alcoa Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Além da manhã de atividades, instituição receberá a doação de R$ 10 mil para melhorias

A manhã do último sábado, 28, foi marcada pela realização do VAMOS (Voluntários Alcoa Mobilizando a Sociedade), promovido pelo Instituto Alcoa por meio da Alcoa Poços de Caldas, a favor da Associação de Assistência aos Deficientes Visuais (AADV). A ação foi organizada pelo grupo ABLE (Alcoanos e Alcoanas Indo Além de Expectativas Limitantes), grupo de inclusão de pessoas com deficiência da Alcoa. Neste evento cerca de 40 pessoas – entre voluntários, familiares, colaboradores e beneficiários da AADV – se reuniram para um evento de integração com gingana esportiva, bate-papo e preparação de pizzas, que foram servidas no almoço. Com a aprovação do relatório final, a organização será beneficiada com a doação de R$10 mil do Instituto Alcoa.

“Em setembro, comemoramos o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, e este momento reforça a importância da atuação do ABLE como um grupo de inclusão dentro e fora da nossa empresa”, afirma Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas e líder do grupo.

A AADV atua há 40 anos em Poços de Caldas e atende 110 pessoas da região do Sul de Minas com foco em atividades de reabilitação, como orientação e mobilidade, expressão corporal e psicologia. “A doação veio em boa hora e será utilizada para melhorias na instituição, manutenção do prédio e aquisição de novos equipamentos”, explica Angela Benides, coordenadora administrativa da instituição. Fabrizzia Colozza, gerente de Tesouraria da Alcoa Poços, fez questão de participar da ação com as suas duas filhas: Alice (6 anos) e Livia (14 anos). “É fundamental que as crianças cresçam sabendo da importância do voluntariado para as nossas comunidades, reforçando desde cedo a importância de cuidar das pessoas”, diz.

“Foi uma manhã incrível, aproveitei muito e sou muito grato à Alcoa por nos proporcionar este momento”, finaliza Miguel Amaro, beneficiário da AADV.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.047 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).