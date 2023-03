Abril Azul: Unimed Poços e Instituto A promovem ações de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo domingo, 2 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Buscando dar ainda mais visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), em 2007, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu a campanha “Abril Azul”.

Com o objetivo de levar informação, conhecimento, além de auxiliar pais, educadores e responsáveis, a Unimed Poços e o Instituto A se uniram para promover diversas ações durante todo o mês de abril.



A Unimed Poços, através do Espaço MultiTEA, atende crianças beneficiárias com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Com abordagem multidisciplinar, o objetivo é desenvolver a capacidade de socialização e independência da criança. São oferecidos recursos para estímulo das habilidades motoras e desenvolvimento nos aspectos sensorial, perceptivo, motor e cognitivo.

INSTITUTO A

O Instituto “A”, fundado em 2017, tem como objetivo principal a orientação, o atendimento e o desenvolvimento de crianças e adolescentes com espectro autista, bem como de seus familiares. Entre tantos outros projetos da entidade, tanto em andamento, como já realizados, destacam-se: mobilização para conscientização da comunidade; participação em eventos de discussão e palestras; apoio social às famílias; acolhimento e distribuição de cestas básicas; grupo de estudos para mães; criação de novo estatuto; busca de nova sede.

